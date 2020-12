Spoiler alert

Vlak je odnio nasmiješenog Žaca u vojsku na godinu dana, čime je završila treća sezona serije ‘Crno-bijeli svijet’ (evo je gore s YouTubea), a onda je Žungul, splitski glumac Slavko Sobin, objavio oproštajni post pa su fanovi zaključili da je serija završena. Jutarnji je pričao s glumcima, koji žele da se serija nastavi, a i produkcijski tim, iz kojeg kažu da su imali ideju od pet sezona serije koja bi pratila radnju do početka 90-ih (radnja je završila u ljeto 1984.). HRT odgovara da do 15. travnja traje javni poziv za nabavu programa od neovisnih proizvođača audiovizualnih djela, što znači da postoji mogućnost da se serija nastavi. Inače, za nastanak nove sezone dramskog programa treba oko godinu i pol do dvije.