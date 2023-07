Preveliki stres za regres

Ministarstvo turizma s Ministarstvom financija radi na tehničkim i zakonodavnim pripremama za uvođenje specijalne potrošačke turističke kartice koje bi zaposleni dobili od tvrtki u kojima su zaposleni. Razmišljaju o dva modela – u prvom bi se ukinulo postojeći regres do 2.500 kuna i uvelo turistički vaučer do 10.000 kuna godišnje, u drugom bi se zadržalo regres i uvelo vaučer u iznosu do 5.000 kuna. Od ovih iznosa 50% novca moglo bi se potrošiti za smještaj, 30% za hranu i piće, a ostatak za ostale turističke sadržaje, i to za plaćanje smještaja i ostalih turističkih usluga u pred i posezoni na moru, a cijele godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske. T-Portal