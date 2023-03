Ovo mu je sigurno bio najsretniji kišni dan u životu

U videu Slaiman kaže: “Upravo sam dobio e-mail od svoje banke u kojem piše da je moj depozit danas uplaćen.” Pojasnio je da nije dao nikakav depozit za svoju hipoteku i da ne zna odakle je novac došao. Rekao je da je to netko možda učinio slučajno, a njegova supruga Kate mu govori da nije slučajno i dodaje: “To sam bila ja”. Dok je šokirani Slaiman pokušavao shvatiti zašto i kako je to učinila, Kate mu govori: “Zato što zaslužuješ. Činiš toliko za mene sve vrijeme.” Slaiman nakon toga počinje plakati i grli suprugu te ju i dalje ispituje zašto je to učinila i govori joj da je to previše. Međutim, Kate mu odgovara: “Zato što si moj muž i zaslužuješ svaku dobru stvar u životu.” Net

https://www.tiktok.com/@slaimanandkate/video/7162427868130118913