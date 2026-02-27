Štednja, otplata duga i investiranje ključ su postizanja financijske slobode i sigurnosti kroz pametno planiranje - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kako do prvog milijuna (i zašto ga još uvijek nemam)

Štednja, otplata duga i investiranje ključ su postizanja financijske slobode i sigurnosti kroz pametno planiranje

U ovom podcastu Iva Kraljević ugošćuje Tonija Miluna, poznatog matematičara i financijskog vlogera. Razgovaraju o Milunovoj knjizi “Budi financijski fit” i ključnim koracima za upravljanje novcem. Glavne teme uključuju:

  • Vođenje budžeta: Naglašavaju važnost zapisivanja troškova umjesto oslanjanja na dojam, što pomaže u prepoznavanju nepotrebnih izdataka
  • Financijski ciljevi: Korištenje SMART metode (specifično, mjerljivo, dostižno, realno, vremenski ograničeno) za planiranje velikih kupnji poput stana
  • Dugovi: Razlikovanje dobrog duga (investiranje u obrazovanje ili posao) od lošeg duga (minusi na računu, kreditne kartice za potrošnu robu)
  • Investiranje: Preporuka za početnike su robosavjetnici i ETF-ovi koji omogućuju diverzifikaciju i dugoročnu pobjedu nad inflacijom

Glavni zaključak je da financijska pismenost nije samo znanje matematike, već promjena ponašanja, postavljanje jasnih ciljeva i disciplina u štednji već od rane dobi.


Slične vijesti

20.01. (22:00)

Ništa novo, ali barem je siguran u sebe

ChatGPT i investicijski savjeti: AI ponavlja klasične recepte financijske slobode

U podcastu The Diary Of A CEO Steven Bartlett testirao je ChatGPT pitanjima o financijskoj neovisnosti i većoj zaradi. Odgovori umjetne inteligencije gotovo su se u potpunosti poklopili sa savjetima investicijskog autora Jaya L. Collinsa: živjeti ispod svojih mogućnosti, izbjegavati dugove, štedjeti i ulagati u niskotarifne indeksne fondove te razvijati tražene vještine. Razgovor se dotaknuo i budućnosti rada u eri AI-ja, uz upozorenja Sama Altmana da će mnogi poslovi biti brzo transformirani ili nestati. N1

19.01. (23:00)

Nema prečaca, samo tablica

Kako Toni Milun uči građane upravljati novcem bez brzog bogaćenja

Toni Milun zagovara jednostavan i discipliniran pristup osobnim financijama: redovito ulaganje, dugoročno razmišljanje i izbjegavanje brzih dobitaka. Ključ njegove filozofije su strategija postupnog ulaganja (dollar-cost averaging), pravilo raspodjele prihoda 50:30:20 te stvaranje kriznog fonda prije investiranja. Za dugoročne ciljeve preporučuje dioničke fondove, a za kraće obveznice i trezorske zapise. Posebno naglašava važnost dobrovoljne mirovinske štednje i upozorava na piramidalne sheme. Financijska sigurnost, poručuje, gradi se strpljenjem i navikama, a ne srećom. Poslovni

08.03.2023. (14:00)

Kad ne po planu, ide po živcima

Kako investirati i štedjeti u 20-ima, 40-ima i 60-ima

Izmjene ZOR-a i mirovinskog zakona, povećavaju se naknade

Prema mišljenju Sandre Ferenčak, autorice bloga MyTetka u kojem daje investicijske i savjete za štednju, savjeti vezani uz štednju i investiranje ne mogu, niti bi trebali biti isti kada su u pitanju pripadnici različite dobi:

  • Dvadesete – U ovoj dobi fokus bi trebao biti na stjecanju znanja, a manje na novcu. To je doba intenzivnog učenja, stjecanja potrebnih vještina i znanja koje će se kasnije u životu naplatiti. Sada je potrebno  steći zdrave financijske navike, financijski se opismeniti, naučiti planirati financije, izbjegavati potrošačko zaduživanje.
  • Tridesete – Fokus je obično na stjecanju doma i zasnivanju obitelji. Karijera ili struka su (ili bi trebale biti) u uzlaznoj putanji, vjerojatno smo na vrhuncu fizičkih i psihičkih sposobnosti. Ovdje bismo već ozbiljno trebali početi štedjeti i investirati nakon što smo kreirali krizni fond od 3 do 6 mjeseci za pokriće nepredviđenih troškova.
  • Četrdesete – U ovoj dobi smo ili se približavamo vrhuncu svoje profesionalne karijere, često najviše zarađujemo, a djeca su pomalo odrasla. Moguće imamo kredit za stan koji još otplaćujemo, no riješili smo se svih ostalih dugova. Maksimiziramo iznose štednje i investiranja (minimalno 20 posto primanja) svjesni kako će brzo doći godine kada više ne budemo mogli ili htjeli ovoliko raditi.
  • Šezdesete – U ovoj dobi, iako su mnogi i dalje vrlo aktivni, treba početi razmišljati o zdravstvenoj skrbi, eventualnom reduciranju stambenog prostora ili preseljenju te pripremama za mirovinu ili smanjenje radnog angažmana, kako god to nazvali. Za neke to može značiti i traženje hobija ili dodatnog posla, volontiranje u projektima ili jednostavno provođenje više vremena s unucima. Lider