Kako do prvog milijuna (i zašto ga još uvijek nemam)
Štednja, otplata duga i investiranje ključ su postizanja financijske slobode i sigurnosti kroz pametno planiranje
U ovom podcastu Iva Kraljević ugošćuje Tonija Miluna, poznatog matematičara i financijskog vlogera. Razgovaraju o Milunovoj knjizi “Budi financijski fit” i ključnim koracima za upravljanje novcem. Glavne teme uključuju:
- Vođenje budžeta: Naglašavaju važnost zapisivanja troškova umjesto oslanjanja na dojam, što pomaže u prepoznavanju nepotrebnih izdataka
- Financijski ciljevi: Korištenje SMART metode (specifično, mjerljivo, dostižno, realno, vremenski ograničeno) za planiranje velikih kupnji poput stana
- Dugovi: Razlikovanje dobrog duga (investiranje u obrazovanje ili posao) od lošeg duga (minusi na računu, kreditne kartice za potrošnu robu)
- Investiranje: Preporuka za početnike su robosavjetnici i ETF-ovi koji omogućuju diverzifikaciju i dugoročnu pobjedu nad inflacijom
Glavni zaključak je da financijska pismenost nije samo znanje matematike, već promjena ponašanja, postavljanje jasnih ciljeva i disciplina u štednji već od rane dobi.