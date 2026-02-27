Kako do prvog milijuna (i zašto ga još uvijek nemam)

U podcastu The Diary Of A CEO Steven Bartlett testirao je ChatGPT pitanjima o financijskoj neovisnosti i većoj zaradi. Odgovori umjetne inteligencije gotovo su se u potpunosti poklopili sa savjetima investicijskog autora Jaya L. Collinsa: živjeti ispod svojih mogućnosti, izbjegavati dugove, štedjeti i ulagati u niskotarifne indeksne fondove te razvijati tražene vještine. Razgovor se dotaknuo i budućnosti rada u eri AI-ja, uz upozorenja Sama Altmana da će mnogi poslovi biti brzo transformirani ili nestati. N1