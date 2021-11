Lojalnost EU i sebi

Ova kampanja cijepljenja diktirana je izravno iz Bruxellesa, prema kojem je Plenković gotovo pobožno lojalan i po cijenu da malo zahladi odnose s Crkvom. Osim toga, u pozadini je i nešto što otvara širu sliku trenutnog stanja u Hrvatskoj. To je da će vladajuća stranka podržati sve modernizacijske inicijative koje dođu iz Evrope, ali pod uvjetom da to ne mijenja temeljne odnose moći u zemlji. I to je, najkraće rečeno, osnovna karakteristika političke klase danas u Hrvatskoj. Ona je izvrstan saveznik vladajućoj stranci u konzerviranju postojećeg stanja u zemlji, kakvo bilo da bilo, a očekivati od nje ikakve inovacije uzaludno je i jalovo trošenje vremena – piše Marinko Čulić. Novosti…