Ako je Milanović htio proširiti sukob s Plenkovićem i na to da mu bojkotira protokol Macronovog posjeta, onda to spada u pubertetsku psihologiju. No pouzdano znam da je predsjedniku Republike bio na raspolaganju niz jakih državničkih poteza, prvenstveno to da se suprotstavi kupnji preskupih francuskih aviona, koji su daleko od toga da budu na prvom mjestu prioriteta ove siromašne i besperspektivne zemlje. Ali Milanović nije dorastao takvim izazovima, iako se ne može poreći da ima stanoviti kapacitet za povlačenje jakih poteza (treba se sjetiti njegovog kroćenja banaka u vezi švicaraca ili inzistiranja da se HOS-ova ploča u Jasenovcu “negdje baci”). Sada više nije kapacitiran za tako jake poteze, nego se više približava šibicarskim potezima Bulja, Hasanbegovića, Grmoje i sličnih – piše Marinko Čulić. Novosti…