Bog ostaje bog...

Po mnogima on je najbolji rock-gitarist svih vremena. Da je živ, 27. studenoga 2022. bi napunio 80 godina. Za one koji su krajem 1960-ih godina vidjeli uživo Jimija Hendrixa, to je djelovalo kao potres. Paul McCartney je rekao da se i danas naježi čim se sjeti trenutka kad je prvi put čuo Hendrixovu svirku u jednom londonskom klubu. Prema drugoj anegdoti, mladi Eric Clapton iz grupe Cream, koji je tada već bio smatran “gitarističkim Bogom”, trebao je nastupiti s Jimijem Hendrixom. No, čim je čuo što ovaj izvodi na gitari, Eric je pobjegao iz puba. Svjedoci kažu da je jedva zapalio cigaretu koliko su mu se ruke tresle. Mršavi i visoki Hendrix, koji je imao i indijanske krvi, upadao je u oči. Bio je vrlo sramežljiv, ali uvijek vrlo ljubazan i sa smiješkom na licu. U kombinaciji sa svojom umjetničkom vizijom i šarenom odjećom bio je apsolutno karizmatičan. Vrlo često publika na njegovim koncertima stajala je kao začarana, nisu mogli vjerovati zvuku koji čuju. Karijera Jimija Hendrixa trajala je samo četiri godine. Umro je u Londonu 18. rujna 1970. od prevelike doze tableta za spavanje. Imao je 27 godina. Deutsche Welle