Alien Hendrix. Nema dalje

Malo kad r’n’r gitarist doživi toliku slavu da se njegovo ime i lik preseli u pop kulturu. Čak je i Bandićeva vlast dopustila da se zagrebački Zeleni željeznički most preko Save nazove Hendrixovim mostom zbog grafita koji je na njemu osvanuo davno, prije 30-ak godina. Imao je samo 15 kada mu je otac za pet dolara kupio prvu akustičnu gitaru. Kad je vidio da je Jimi potpuno zaluđen sviranjem, godinu dana poslije kupio mu je i električnu. Bila je to Supro Ozark, ali namijenjena dešnjacima, pa ju je Jimi morao svirati okrenutu naopako… Nastupajući u Engleskoj, Hendrix je odmah stekao priličan broj fanova, uključujući i već tada velike britanske zvijezde rocka – Beatlese, Rolling Stonese, The Who i Erica Claptona, koji se kad ga je prvi put čuo uživo, uplašio izaći na scenu i svirati s njim. Svi oni nisu se mogli nadiviti Hendrixovoj tehnici sviranja gitare i jedinstvenom zvuku koji bi proizvodio. Na njegovim koncertima publika bi često izgledala kao začarana dok bi Jimi svirao zubima, jezikom, iza leđa, odnosno gitari “vadio dušu”. 24sata