Sadi kao Japanac

Tradicionalni način dobivanja drva podrazumijeva sječu, no japanska tehnika daisugi, stara 600 godina, nudi nevjerojatnu alternativu. Nastala u regiji Kitayama zbog nedostatka sadnica i ravnog terena, ova metoda nalikuje uzgoju divovskih bonsaija. Posebno zasađeni cedar (Cryptomeria japonica) drastično se obrezuje, ostavljajući bazu iz koje “izbija” i do sto savršeno vertikalnih izbojaka. Redovitim obrezivanjem svakih nekoliko godina, ovi izbojci unutar dva desetljeća izrastaju u iznimno gusto, čvrsto i fleksibilno drvo. Osim što ubrzava ciklus berbe i štedi prostor, daisugi stvara fascinantna stabla koja izgledaju poput kulisa iz Ghiblijevih filmova. Open Culture