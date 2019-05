Dalija Orešković nakon odlaska petero iz predsjedništva stranke: Redizajniramo sajt

Oni nisu ni salonski ni restoranski, nego lički političari, kaže predsjednica novoosnovane stranke START Dalija Orešković u intrevjuu za Slobodnu Dalmaciju. “Antikorupcija, razvoj i transparentnost. To je naša formula. Antikorupcija znači demontiranje postojećeg i izgradnja novog sustava. To je karijes u zubu koji treba očistiti. Razvoj su one politike i programi koje će osigurati novi sadržaj, plombu koja će popuniti prazninu. A transparentnost znači uspostavu sustava vrijednosti koji će tu promjenu učiniti mogućom, a plodno tlo za makinacije učiniti što manjim”, kaže Orešković.