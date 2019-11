Dinamu još jedan milijun eura više

Olmo je u igru ušao u 66. minuti umjesto Alvara Morate koji ga je prilikom zamjene digao, poljubio i zaželio mu sreću, da bi ovaj u 69. minuti zabio gol. Prekrasnu je “loptu s očima” u prostor poslao Bayernov Thiago Alcantara, a Olmo je uspješno izbjegao zaleđe, ali i golmana Malte te poslao loptu u nebranjenu mrežu. Bio je to gol za 5-0. Španjolska pobijedila rezultatom 7-0. Inače, još jedan debitant, Pau Torres također je zabio u svojoj prvoj utakmici, i to u prvoj minuti od ulaska. AS…