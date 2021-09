Ipak još nismo otkrili sva mjesta na Zemlji

Znanstvenici sa Sveučilišta u Kopenhagenu isprva su mislili da su stigli na Oodaaq, otok koji je 1978. godine otkrio također danski istraživački tim, no umjesto toga završili su na neotkrivenom otoku sjevernije. Bili smo uvjereni da je otok na kojem smo stajali Oodaaq, koji je do tada bio registriran kao najsjeverniji otok na svijetu, rekao je voditelj ekspedicije. Otok koji se tek treba istražiti i naknadno imenovati udaljen je oko 850 metara sjeverno od Oodaaqa, kraj rta Morris Jesup, najsjevernije točke Grenlanda i jedne od najsjevernijih kopnenih točaka na Zemlji. Maleni otok, koji je očito otkriven kao rezultat pomicanja leda, veličine je oko 30 do 60 metara i uzdiže se na oko tri do četiri metra iznad razine mora. Nastanak otoka, kažu, nije posljedica klimatskih promjena. Green.hr