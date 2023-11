Dimljena zemlja

U arhipelagu Thousand Islands koji se nalazi na granici između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade smjestio se otočić koji svojom veličinom uistinu oduzima dah. Riječ je o otoku Hub koji je poznatiji i kao Just Room Enough Island što bi u slobodnom prijevodu značilo da ima mjesta samo za jednu sobu, u ovom slučaju kuću. Otok kraj New Yorka je poznat kao najmanji naseljeni otok, koji ima oko 310 metara kvadratnih, ili oko jedne trinaestine hektara. Kupila ga je obitelj Sizeland 1950-ih, a otok ima kuću, stablo, grmlje i malu plažu, dovoljno za uživanje u samoći i prelijepom okruženju. Na ovom otočiću nema nikakvih dodatnih sadržaja; trgovine, barova, turista kao što smo to naviknuli na obalama, a obitelj koja ga je pedesetih nastanila željela je bijeg od užurbanog života. Green