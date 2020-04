Najduži tunel na svijetu pušten je u promet u Švicarskoj i povezuje sjever i jug Europe. Željeznički tunel GBT vodi od Zuricha do Lugana, dugačak je 57 kilometara i prolazi kroz planinu Sveti Gothard u Alpama. Izgradnja je trajala 17 godina i stajala gotovo 11 milijardi eura. Novi koridor Rajna – Alpe izravno povezuje Sjeverno more sa Sredozemnim, od rotterdamske do genovske luke, a tunelom će svakodnevno prometovati 260 teretnih vlakova brzinom 100 km/h i 65 putničkih koji mogu ići do 200 km/h. Index