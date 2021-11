Repeticije iz fizike

Za one koji su s fizikom na “vi” autor tekstova o osnovama te prirodne znanosti ovaj tjedan pojašnjava gibanje. Što je translacijsko, a što rotacijsko gibanje, kako se stvari vrte i zašto trebamo znati osnove rotacijske kinematike autor uz zorne slikovne priloge pojašnjava zaključnim riječima: Ukratko, rotacijska kinematika nije tek akademska pikanterija koja služi za mučenje studenata na ispitu iz fizike (mada i za to dobro dođe) nego je nezaobilazan dio fizike koji je svakodnevno potreban od malih tehničkih primjena do velikih astronomskih otkrića. Piše Dario Hrupec za Bug