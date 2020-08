Život na visokoj nozi

Sve je to znak jedne potpune bahatosti prema poreznim obveznicima – nikoga u toj vlasti, i ovoj, ali i prethodnima, ne zanima koliko vam oduzimaju i kamo novac ide. Naravno, kada se priča o porezima, vlast će odmah: vrtići, škole i plaće medicinskih sestara. Sada im možemo odvratiti protupitanjem – a zašto plaćamo Titovu jahtu? Za nove titiće koji će glumatati maršala, no kako ih po Africi nitko više ne pozna, daj, brate, barem turu do Albanije. I viski. S ledom. Nedostaju još samo bijela uniforma i bijele rukavice za mahanje razdraganom narodu. A vi plaćajte cijeli taj bahati cirkus. Index