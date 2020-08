Cijena prava sitnica

Da, Sorosa se može voljeti ili mrziti. Ne mora se ni jedno ni drugo, i sve je to legitimno dok je kritika bazirana na objektivnom sagledavanju njegovog djelovanja i konteksta unutar kojega je djelovao te koji je i oblikovao našu današnju političku i ideološku stvarnost. Ostalo je alkemija i astrologija, a moguće da će, nažalost, to potvrditi i komentari na ovaj članak. Uvijek je dobro znati tko “stoji iza” nečega, ali da se to dozna, ponekad se treba doista i okrenuti. Index