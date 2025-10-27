Ovu seriju CIA vjerojatno ne bi odobrila

David Chase, tvorac serije Obitelj Soprano, vraća se na televiziju s novom HBO-ovom serijom MKUltra, temeljenom na knjizi Johna Lislea Project Mind Control. Serija će pratiti CIA-inog “Crnog čarobnjaka” Sidneya Gottlieba, vođu tajnog programa kontrole uma tijekom Hladnog rata koju je navodno provodila CIA. Chase, koji je nedavno izjavio da je zlatno doba TV drama završeno, ponovno surađuje s HBO-om kroz svoju produkcijsku kuću Riverain Pictures. Datum premijere još nije poznat, a u međuvremenu priprema i novi film. Bug