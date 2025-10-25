Zemlje ima, nema volje

U razgovoru s dekanom osječkog Fakulteta agrobiotehnoloških znanosti, prof. Vinkovićem za Ideje otkriva se složena slika domaće poljoprivrede — od kroničnog manjka radne snage i stručnjaka do usitnjenih gospodarstava i otežanog financiranja. Poseban problem je pad interesa mladih za poljoprivredu, što dodatno ugrožava samodostatnost zemlje. Rješenje vidi u boljem udruživanju proizvođača te čvršćem povezivanju znanosti, prakse i državne politike kako bi se sektor konačno pokrenuo s mrtve točke. Ideje