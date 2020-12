“Mene zanimaju projekti i razvoj grada. Moja vizija je da Zagreb do 2030. postane jedna od ljepših srednje europskih metropola u kojoj se dobro živi” – kaže arhitekt Otto Barić u intervjuu Telegramu. Najavio je kandidaturu za gradonačelnika Zagreba (u svibnju izbori). Potres je bio okidač za odluku – smatra da sve zgrade izgrađene do 30-ih godina prošlog stoljeća nakon detaljne analize valja ili srušiti ili temeljito rekonstruirati ako predstavljaju trajnu vrijednost. “Od oko 1500 teško oštećenih zgrada valja odrediti one koje treba sačuvati jer imaju nespornu povijesnu vrijednost, a između 300 do 400 građevina valja srušiti i taj prostor iskoristiti za gradnju novih objekata”.