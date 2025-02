Decentralizacija pod hitno

“Ne sumnjam u njihove dobre namjere, ali to nije dovoljno. Ovo bi imalo katastrofalne posljedice, u to ne sumnjam”, kaže demograf Anđelko Akrap s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na Mostov prijedlog da se ukine sve općine u Hrvatskoj (osim otočkih) koje imaju manje od 5.000 stanovnika. Kaže on kako smisao teritorijalnog preustroja ne bi trebalo biti kresanje troškova “nego da se omogući razvoj u prostoru” i navodi primjere općina – Dugopolje, Blato, Viškovo – koje bi danas, smatra on, bile daleko nerazvijenije da nisu bile općina. Novi list