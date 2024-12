Kad novčanici eksplodiraju

Prvi način je nasljedstvo. Prema prošlogodišnjoj Forbes 400 listi, otprilike 30% od 400 najbogatijih ljudi u SAD-u, steklo je svoje milijarde na taj način, piše Business Insider. No, daleko najčešći način postizanja statusa milijardera u SAD-u je zarađivanje ogromnih količina novca. Jako je teško to postići samim radom, odnosno s plaćama. Umjesto toga, put do stvaranja milijardi je posjedovanje imovine koja s godinama postaje sve vrijednija. Za većinu milijardera, ta imovina oblikuje se kao dionice u tvrtkama. Drugi posjeduju udjele u partnerstvima ili licencne ugovore. Dakle, ne morate nužno sami započeti ili kupiti tvrtku, samo se trebate pridružiti tvrtki kada vrijedi malo, investirati ili kupiti pristojan udio, a zatim ga zadržati dovoljno dugo da postane vrijedan milijarde. Pomaže koncentrirano ulaganje kroz dulji period, a za sve je potrebno malo sreće i po mogućnosti, da živite u SAD-u. N1