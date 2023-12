Krasna dječica

Profesor je u trenutnim životnim okolnostima u teškom psihičkom stanju zbog više obiteljskih tragedija, a prije mjesec dana preminula mu je supruga. Dnevnik Nove TV doznao je i da su učenici govorili profesoru da je četnički vojvoda i dobacivali mu: “idemo popiti bombicu”. No, profesora se tereti i za zlostavljanje djece jer je jednog učenika mjesecima vrijeđao zbog boje kose i govorio mu da je “kuruzni”. No, odvjetnik Miljević kaže da je to bilo u šali, ne u smislu omalovažavanja učenika. Isto tako, profesor nije u školi bio u alkoholiziranom stanju, već je, tvrdi, popio dvije pive kod kuće nakon ručka, što se dogodilo prije uhićenja. Hrvatski suverenisti pozivaju ministra Radovana Fuchsa da posjeti profesora u istražnom zatvoru i da mu se ispriča. Index I sam profesor događaj opisuje kao nedopustivim te nema želju nastaviti raditi u školi.