Dobar posao u Hrvatskoj

A to nije tunel nego tunelčina dugačka 2467 metara, a ime mu je Debeli brijeg. Kad se sagradi, bit će peti po dužini tunel u Hrvatskoj. Osim glavne cijevi, kopa se i ona servisna. To je najkritičniji objekt na trasi i gradit će se praktični do zadnjeg dana ugovornog roka. Strabagovi radnici napadaju ga s obje strane. U tunelu u više smjena radi 105 iskusnih tunelskih radnika. Jutarnji list