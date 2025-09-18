A golotinja na svakom koraku - to nikome ne smeta

Društvenim mrežama proširila se dezinformacija da će “karte seksalice” ući u zdravstveni odgoj zagrebačkih škola. Grad i udruga Status M, iz koje su ih i izradili, to demantiraju: kurikulum još ne postoji, a kartice su namijenjene isključivo punoljetnima, i to za privatne razgovore o seksualnosti i odnosima. Status M naglašava da ih ne koristi ni na radionicama. Grad poručuje da desnica širi paniku radi politike, dok će stvarni zdravstveni odgoj pokriti teme poput ovisnosti, pretilosti, puberteta i mentalnog zdravlja – ali tek nakon izrade i javne rasprave. Srednja… Jutarnji piše kako je bačena ljaga na inače dobru ideju.