Ono kad ritmovi doslovno ubijaju

Sean Combs bi napokon mogao odgovarati za optužbe koje o njemu u industriji kolaju tijekom cijele njegove karijere iako su svi slavni vrlo rado pohodili tulume koje je mogul organizirao. Nešto privatniji tulumi, organizirani u hotelima, koje su popularno nazivali “freak-offs”, ovih su dana centralni, najproblematičniji i javnosti najzanimljiviji dio priče jer također su okupljali probranu celebrity ekipu. Tužitelji tvrde da su seksualni susreti u hotelskim sobama bili prisilni i nasilni te su srž njihove optužbe za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Tereti ga se za sudjelovanje u mnogim kaznenim djelima, uključujući palež, podmićivanje, otmicu i ometanje pravde. No, centralni dio odnosi se upravo na “freak-off” događaje. One uključuju naređivanje mazanjem velikim količinama baby ulja, prisilnu interakciju djevojaka s prostitutkama dok on snima i masturbira. U svemu tome pomagao mu je cijeli tim plaćenika, koji su njegove naredbe izvršavali pod prijetnjama i ucjenama. Situacija nije najsjajnija za Combsa jer tužitelji navodno posjeduju golemu količinu dokaza, od iskaza svjedoka do fotografija, videa i poruka, a njegova obrana je dosta mlaka. Index