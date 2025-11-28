Da se gledaju u 4K, što se čeka?

Vlada RH osigurala je dva milijuna eura za trogodišnji program digitalne restauracije hrvatskih filmskih klasika (2026.–2028.), uključujući zaštitu do 20 filmova i osamostaljenje Kinoteke. Dosad je obnovljeno 38 hrvatskih dugometražnih filmova, dok Srbija bilježi 50. Kritičari tvrde da je plan premalen i prespor, pozivajući se na modele u Srbiji, Sloveniji i Makedoniji. Stručnjaci ističu da su oba sustava podjednako ograničena, a važna je suradnja među kinotekama bivše Jugoslavije. HRT