AEK - Dinamo 2:2

To je baš bilo dinamovski, ispadanje s dva primljena gola u sudačkoj nadoknadi, nakon obranjenog kaznenog udarca i golom koji je zabio Domagoj Vida, bivši igrač Modrih. Nije vidljivo slavio, ali bacio je u trans navijače AEK, cijelu OPAP Arenu. Dinamo će u kvalifikacije za Europsku ligu. Odigrali su Modri hrabru i većim dijelom dobru utakmicu, Livaković je još jednom veličanstveno branio, kapetanski, makar bio na odlasku iz kluba, zabili su Šutalo i Ljubičić koji to ne čine često, ali za iznimno djelo trebaju i iznimne stvari, no opet nisu izdržali, ponovno su vidljivo fizički pali, teško trčali i više griješili kad se odlučivalo. Sportske