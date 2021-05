Petarda u mreži domaćina

Dinamo je večerašnjom pobjedom protiv Rijeke obranio naslov prvaka Hrvatske. Iako je Rijeka započela utakmicu golom u 22. sekundi igre i dobro se držala većinu prvog poluvremena, Zagrepčani su došli do izjednačenja 43. minuti, i to autogolom Riječana. Očito motivirani zgoditkom, drugo su poluvrijeme počeli hirovito i zaredali čak 4 gola u kraćim intervalima, od čega su još dva bila autogola domaćina. Iako ima još tri kola do kraja sezone, Modri su ovom pobjedom drugoplasiranom Osijeku pobjegli na 10 bodova razlike te tako potvrdili svoj 22. naslov prvaka Prve HNL.