Nitko ga se ne usudi ni kopirat jer zna da je to nemoguće

Uz to što je pokrenuo novi glazbeni trend, uveo je inovativnu produkciju. Osobito video. Naime, Dino je prvi hrvatski izvođač koji je na pozornici plesao. Nastupao je u ekstravagantnim odijelima, a neki i danas tvrde da je bio odličan plesač. Dino je rano shvatio da je funky jedini put za njega, a domaćoj publici trebalo je pet godina da se privikne na njegov ritam. U počecima karijere, nastupio je na Zagrebačkom festivalu sa skladbom ‘Tebi pripadam’, te je dobio nagradu stručnog žirija za najbolju skladbu i stvorio novo glazbeno ime. Iduće godine izašao je njegov prvijenac ‘Dino Dvornik’, koji je prodan u 750.000 primjeraka. Drugi album, ‘Kreativni nered’, donio je jedan od njegovih najvećih hitova ‘Udri jače, manijače’. Devedesetih se Dino ‘vinuo u zvijezde’ zbog dva uspješna studijska albuma ‘Priroda i društvo’ 1993. i ‘Enfant Terrible’ 1997. Nažalost, ostao je zapamćen i po svojoj borbi s ovisnošću. “Možda bih napravio malo više bez toga, ali svi smo bili na opijatima i divljali. Ušao bih u studio i ne bih izlazio mjesec dana dok ne bih napravio nešto. U tome zanosu sam radio, ali on me stajao zdravlja. Sve to sam radio zbog glazbe, a ne zato što sam htio biti drogiran”, izjavio je svojedobno. 24sata