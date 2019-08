“Svi znaju da sam posrnuo, ali nisam plovio crnim bojama. Plovio bih u svojoj sobi, tih dana nisam vidio cvijeće ni ljude, išao sam do granice vlastite ludosti, kao Mozart”, govorio je Dino Dvornik. To i još mnogo toga nepoznatog široj javnosti čut ćemo u dokumentarcu Tonija Volarića, koji će uskoro biti završen. Tri tjedna je do obljetnice Dinine smrti.