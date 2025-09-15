Kraj ere 'fah idiota' – na cijeni su svestrani, ne ukalupljeni
Diploma više nije presudna: Ovo su vještine koje će do 2030. donositi najveće plaće
Do 2030-ih klasična diploma gubi na važnosti, a ključnu ulogu preuzimaju praktične vještine i kratki certifikati. Najtraženiji će biti stručnjaci za umjetnu inteligenciju i podatke, tehnološki pismeni radnici, agilni lideri, kreativci, analitičari, menadžeri talenata i oni s razvijenom empatijom. Cijene se i otpornost, znatiželja, cjeloživotno učenje te sistemsko razmišljanje. Ukratko: buduće tržište rada traži više kurseva s Courserom i Udemyjem nego godine provedene u predavaonici. Poslovni