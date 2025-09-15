Kraj ere 'fah idiota' – na cijeni su svestrani, ne ukalupljeni

“Nitko od nas ne smije koristiti naziv paški sir, bez da ishodimo taj certifikat. Zahtijevaju od ljudi da naprave mini sirane, što je preduvjet za ishođenje veterinarskog broja, poput velikih industrijskih sirana. Zamislite nekoga od 70 godina koji muze 50 ovaca i napravi 300 kilograma sira, mora po zakonu imati mini siranu uređenu po HACCP standardima i brojne druge uvjete? Izvorni paški sir radio se od nepasteriziranog mlijeka, a ovaj koji oni rade od pasteriziranog – s izvornim paškim sirom nikad nije imao veze. Tamo navode i da se sir mora soliti u salamuri isključivo sa soli Paške solane. Ta salamura je nešto što naše none nisu imale. Solilo se suho, što je teže, lakše ga je uroniti u posudu sa salamurom, ali to nije to jer se gubi na teksturi, okusu… Zašto bi mi na osnovi njihova izmišljenog certifikata morali mijenjati tradicionalnu proizvodnju? Slobodna