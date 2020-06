Policija trenira strogoću

Nakon što je Jutarnji list objavio intervju s Edom Maajkom pod naslovom “Bio sam antikapitalist i đubre, no Židovi su me naučili pameti”, oglasio se pjevač ogorčen populizmom i neprofesionalnošću medija. “Naslov nema ama baš nikakve veze s onim o čemu sam razgovarao s novinarom Jutarnjeg, Predragom Žukinom, niti sam takvo što ikada izgovorio. Radi se o idiotizmu izvučenom iz konteksta i prema kojem ja, valjda, ispadam kapitalist i branitelj nečega što ne volim. Kapitalizam je za mene jedna od rijetko smrdljivih pojava koja ubija pravedno društvo. To je ono što je trulo u demokraciji”, iznosi sasvim otvoreno u reagiranju svoj stav o kapitalizmu. Pjevač dodaje da je novinar bio sasvim korektan, pa pretpostavlja da je riječ o potezu uredništva. Lupiga