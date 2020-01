Alo, zete, jel znaš ti di je Pelestajn!?!

U najoptimističnijem scenariju nikad se neće realizirati; u realnijem scenariju – samo će pogoršati odnose Izraela i Palestinaca – piše Đivo Đurović o Trumpovom mirovnom planu za Palestinu i Izrael. Zapravo, ovo uopće – nije mirovni plan, nego maksimalistički popis želja Netanjahuove radikalno desne vlade. Arhitekt plana – Jared Kushner, 39-godišnji građevinski poduzetnik bez ikakvog iskustva u međunarodnoj politici, diplomaciji, pregovorima, sigurnosnim i bilo kakvim drugim političkim pitanjima – njegova jedina kvalifikacija je to što je Trumpov zet, muž njegove kćeri Ivanke.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020