Ti bi u autoškolu? Sine, izvoli zaraditi si sam

Kod 17-godišnjaka u Njemačkoj u razdoblju od 2018. do 2020., njih čak 41,7% je uz školu i osobito sad, za vrijeme ljetnih praznika imalo i dodatni posao. To je utvrdio Institut njemačkog gospodarstva iz Kölna, ali još je zanimljivija pravilnost koja je utvrđena ovim, upravo objavljenim istraživanjem: što su im roditelji imućniji, to je vjerojatnije da će negdje nešto raditi. Djeca obitelji kojima je doista potreban svaki euro će najvjerojatnije ostati kod kuće. Tako ispada da 52% mladih iz dobrostojećih obitelji ide malo popuniti svoj džeparac – veoma često je to u Njemačkoj „da si mali zaradi za auto-školu“, a samo 31,5% potomaka obitelji slabih prihoda zarađuje „sa strane“. DW