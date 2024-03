Crtić za djecu, ali i odrasle

Osjećaj konačnosti, posljednjeg animiranog zbogom, nadvija se nad “The Boy and the Heron” koji je s dosta autobiografskih elemenata vjerojatno i najosobniji od svih Miyazakijevih ostvarenja, a dođe kao svojevrsni epilog ili “post scriptum” njegove filmografije nakon “The Wind Rises“, nastavljajući tamo gdje je prethodnik stao početkom Drugog svjetskog rata. Povremeno “Dječak i čaplja” izgubi ritam tijekom dvosatnog trajanja i mogao je biti koherentniji i fokusiraniji, no Miyazaki rabi logiku sna. Svatko tko uskoči u njegove snove, moći će sanjati s “Dječakom i čapljom”. Marko Njegić za Slobodnu.