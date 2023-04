Prekomjerno korištenje novih tehnologija, pametnih telefona i interneta ozbiljan je problem današnjice, prisutan u svakoj obitelji. Jedno istraživanje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba pokazalo je da 50% djece za vrijeme nastave prati neki sadržaj na mobitelu, a ne nastavno gradivo. I šira znanstvena zajednica upozorava da sve više djece “pati” od fenomena akronimski nazvanoga FOMO (engl. fear of missing out). O toj se pojavi govori još od 1996. godine, a s pojavom sve razvijenijih i rasprostranjenijih društvenih medija trend njezina rasta se nastavlja. Djeca i mladi doslovno razvijaju potrebu za uporabom društvenih mreža, bez obzira na to čine li tamo nešto ili ne. Zato ih je dobro odviknuti od te navike, da rade razne aktivnosti bez mobitela te da ga koriste racionalnije. Medijska pismenost