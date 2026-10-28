Geotermalni popust na struju
Dječju bolnicu u Blatu izgradit će do 2030. godine, bit će ugljično neutralna
Započela je gradnja Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu, koja bi trebala primiti prve pacijente početkom 2030. godine. Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da će zgrada biti prva ugljično neutralna bolnica u Europi. Energetske potrebe pokrivat će se iskorištavanjem lokalnih geotermalnih voda, čime će se ostvariti znatne uštede na režijskim troškovima i preusmjeriti više sredstava u liječenje djece. Bolnica će koristiti i robote za dostavu lijekova, dok se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti najavljuju reorganizacija timova, mobilne ambulante i brza digitalizacija sustava. tportal