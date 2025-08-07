After 40 godina tišine: Blato dobiva srce i centralno grijanje

Nacionalnu, sveučilišna bolnica za djecu u kojoj će na jednome mjestu imati svu potrebnu pomoć ipak će se graditi i bit će gotova za četiri godine, objavljuje HRT. Klinika za dječje bolesti u Zagrebu na godinu hospitalizira i do 15.000 djece, njih 220.000 prođe kroz poliklinike, a djeci iz cijele zemlje pruži se i do tri milijuna usluga. Ministar zdravlja Dario Nakić priznao je da se ide u projekt, kaže da se razmatra više lokacija te da se nada novcima iz europskih fondova. HRT