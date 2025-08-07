Kreće gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu, vrijedna 237 milijuna eura - Monitor.hr
Danas (10:00)

After 40 godina tišine: Blato dobiva srce i centralno grijanje

Kreće gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu, vrijedna 237 milijuna eura

Napušteni kompleks Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu, simbol promašenih investicija, postaje gradilište najveće brownfield investicije u Hrvatskoj – Nacionalne dječje bolnice. Ugovor vrijedan gotovo 237,5 milijuna eura dobila je zajednica ponuditelja predvođena Ing-gradom. Projekt je izradila tvrtka UPI2M, a izgradnja prve faze od 44.788 kvadrata počet će 2026. i trajat će tri godine. Bolnica će imati 481 postelju i dodatnih 300. Grijat će se 80 % geotermalno, a planira se okupljanje dječjih odjela iz više bolnica u novi centar izvrsnosti. Bauštela


Nacionalna dječja bolnica bi preuzela sadašnje kapacitete Klinike za dječje bolesti Zagreb i dijelove pedijatrijskih kapaciteta drugih zagrebačkih bolnica te osigurala provedbu zdravstvene zaštite u području ginekologije i porodništva. Ukupna vrijednost prve faze projekta studije izvedivosti je 42 milijuna kuna, od čega je 85 posto financira EU, a 15 posto proračun RH i Grad Zagreb.

Projekt Centra za translacijsku medicinu dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu ide dalje, potvrdio je ministar regionalnog razvoja i europskih fondova Tomislav Tolušić. Projekt koji se priprema već nekoliko godina dobio je potporu ne samo tog već i Ministarstva zdravlja te onog znanosti, obrazovanja i sporta što znači da će iz europskih fondova stići 450 milijuna bespovratnih kuna.

