After 40 godina tišine: Blato dobiva srce i centralno grijanje
Kreće gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu, vrijedna 237 milijuna eura
Napušteni kompleks Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu, simbol promašenih investicija, postaje gradilište najveće brownfield investicije u Hrvatskoj – Nacionalne dječje bolnice. Ugovor vrijedan gotovo 237,5 milijuna eura dobila je zajednica ponuditelja predvođena Ing-gradom. Projekt je izradila tvrtka UPI2M, a izgradnja prve faze od 44.788 kvadrata počet će 2026. i trajat će tri godine. Bolnica će imati 481 postelju i dodatnih 300. Grijat će se 80 % geotermalno, a planira se okupljanje dječjih odjela iz više bolnica u novi centar izvrsnosti. Bauštela