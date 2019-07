Djecu treba pustiti da se dosađuju – to im potiče kreativnost

U Hrvatskoj s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom živi 57,4% osoba starijih od 18 godina, od čega prekomjernu tjelesnu masu ima 38,7% stanovnika, a debljinu njih 18,7%. Češće su debeli muškarci nego žene (67,6% prema 48,2%), pri čemu muškarci normalnu tjelesnu masu održavaju u prosjeku do 25. godine života, a žene do 45. godine. Čak 34,9% djece u dobi od 8 do 9 godina ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, dječaci su deblji od djevojčica, a najveći je postotak dječaka s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom u jadranskoj regiji, njih 42,2%. Pliva zdravlje…