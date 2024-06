Odjednom bosom nogom panj izbijem, koliko je to dobro

Sve to uzeo sam za sebe i imao namjeru trošiti do proljeća kada počnu šumski radovi jer nisam suvisao i ne mogu se fokusirati ni na kakav posao. Lijen sam i stalno depresivan te sam, prema onome što sam pročitao, mislio da će mi to pomoći – rekao je 71-godišnjak sa sjevera Hrvatske koji je kupio ukupno 2 paketa od 62 tablete, a oglas je vidio na internetu. Sumnjiči ga se da je amfetamine želio dalje preprodavati, no on to odbacuje. Sad će morati odgovarati pred sudom. ePodravina