Papir ipak nosi njegov kod

Ima li ikakvu vrijednost digitalna kopija Leonardova djela koje godinama čami u švicarskom trezoru, nedostupno stručnjacima i javnosti, a za koje autentičnost nikada nije u potpunosti potvrđena? To su pitanje postavili neki eminentni stručnjaci nakon što je anonimni kolekcionar pod pseudonimom @ModeratsArt kupio nezamjenjivi token (NFT) slike “La Bella Principessa” za koju neki vjeruju da je Leonardova. Dotični kolekcionar je portret platio 103.739 dolara u kriptovaluti putem aukcije na platformi MakersPlace. I dok je jedan od najvećih stručnjaka za Leonarda, oxfordski profesor Martin Kemp posve siguran da se radi o Leonardu, priča o “Lijepoj princezi” dobiva novi zaplet 2015. kada je ozloglašeni britanski krivotvoritelj umjetnina Shaun Greenhalgh izjavio da je on autor tog djela. Naslikao ga je, kaže, 1978. kada je imao 20 godina, a žena na slici je stanovita Sally, prodavačica u supermarketu. Čija je lijepa princeza? Jutarnji