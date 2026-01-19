Papir ipak nosi njegov kod
DNK analiza potvrđuje da je crtež ‘Sveto dijete’ djelo Leonarda da Vincija, otkriva i druge zanimljivosti
Projekt Leonardo da Vinci DNA Project nakon deset godina istraživanja objavio je da je s više djela pripisanih Leonardu da Vinciju uspješno izoliran ljudski DNK. Analiza Y kromosoma pokazala je podudaranje s petnaest živućih muških potomaka njegove obitelji, a na osporavanom crtežu Sveto dijete pronađeni su i biološki tragovi slatke naranče, povezani s Medičejima. Ovi nalazi podupiru autentičnost djela i otvaraju novu disciplinu – arteomiku – koja koristi biološke dokaze u pripisivanju umjetnina autorima. Bug