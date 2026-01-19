Papir ipak nosi njegov kod

DNK analiza potvrđuje da je crtež 'Sveto dijete' djelo Leonarda da Vincija, otkriva i druge zanimljivosti - Monitor.hr
DNK analiza potvrđuje da je crtež ‘Sveto dijete’ djelo Leonarda da Vincija, otkriva i druge zanimljivosti

Projekt Leonardo da Vinci DNA Project nakon deset godina istraživanja objavio je da je s više djela pripisanih Leonardu da Vinciju uspješno izoliran ljudski DNK. Analiza Y kromosoma pokazala je podudaranje s petnaest živućih muških potomaka njegove obitelji, a na osporavanom crtežu Sveto dijete pronađeni su i biološki tragovi slatke naranče, povezani s Medičejima. Ovi nalazi podupiru autentičnost djela i otvaraju novu disciplinu – arteomiku – koja koristi biološke dokaze u pripisivanju umjetnina autorima. Bug


Slične vijesti

16.05.2024. (07:00)

Dekodiranje Da Vincijevog koda

Napokon otkrili mjesto krajolika kojeg je Da Vinci naslikao na poznatoj Mona Lisi

Povjesničari umjetnosti dugo su raspravljali o krajoliku na slavnome platnu, nagađajući o tomu koje su lokacije mogle nadahnuti Leonarda, no geologinja Pizzorusso smatra da je riječ o lombardijskom gradu Lecco na obali jezera Como. Pizzorusso smatra da most naslikan na Da Vincijevu platnu odgovara mostu Azzone Visconti iz 14. stoljeća, premda su ga prethodne teorije povezivale sa sličnim građevinama u nekim drugim talijanskim gradovima, poput onih u Arezzu i Bobbiu. Pizzorusso nije prva osoba koja smatra da je riješila misterij, no svoje tvrdnje, zahvaljujući svome zvanju, potkrepljuje geološkim podacima. Formacije stijena oko Lecca vapnenačke, a to odgovara onome što je prikazano iza portreta talijanske plemkinje. HRT

20.07.2022. (00:00)

Čija je?

Digitalnu kopiju “Lijepe princeze”, nepotvrđenoga djela Leonarda da Vincija, platio gotovo 104.000 dolara

Ima li ikakvu vrijednost digitalna kopija Leonardova djela koje godinama čami u švicarskom trezoru, nedostupno stručnjacima i javnosti, a za koje autentičnost nikada nije u potpunosti potvrđena? To su  pitanje postavili neki eminentni stručnjaci nakon što je anonimni kolekcionar pod pseudonimom @ModeratsArt kupio nezamjenjivi token (NFT) slike “La Bella Principessa” za koju neki vjeruju da je Leonardova. Dotični kolekcionar je portret platio 103.739 dolara u kriptovaluti putem aukcije na platformi MakersPlace. I dok je jedan od najvećih stručnjaka za Leonarda, oxfordski profesor Martin Kemp posve siguran da se radi o Leonardu, priča o “Lijepoj princezi” dobiva novi zaplet 2015. kada je ozloglašeni britanski krivotvoritelj umjetnina Shaun Greenhalgh izjavio da je on autor tog djela. Naslikao ga je, kaže, 1978. kada je imao 20 godina, a žena na slici je stanovita Sally, prodavačica u supermarketu. Čija je lijepa princeza? Jutarnji

16.11.2017. (14:14)

LeoDolardo

Rekord: Da Vincijeva slika prodana za 450 milijuna dolara

500 godina stara Kristova slika za koju se vjeruje da ju je naslikao Leonardo da Vinci prodana je na aukciji u New Yorku za rekordnih 450 milijuna dolara. Slika je poznata po imenu Salvator Mundi (‘Spasitelj svijeta’), a ova sumetina najveća je cijena plaćena u povijesti za neko umjetničko djelo. Prošli put kad je bila prodavana, 1958. godine, bila je prodana za 58 milijuna dolara. Leonardo da Vinci je umro 1519., iza njega je ostalo manje od 20 slika, a ova je naslikana 1505. i jedina je u privatnom vlasništvu. Telegraph

10.10.2017. (23:17)

Prodaje se Da Vincijev portret Krista, za 100 milijuna dolara

21.05.2017. (14:34)

Vječni misterij

Otkriveni novi detalji iz života Leonarda da Vincija

Nove detalje o životu Leonarda da Vincija otkrio je povjesničar umjetnosti, Martin Kemp, profesor emeritus na Sveučilištu Oxford, kopajući po arhivama u Firenci i Vinciju. Pravo ime Leonardove majke bilo je Caterina di Meo Lippi, bila je siromašno siroče bez oca i majke, a kad je imala samo 15 godina zaveo ju je odvjetnik s kojim je odmah ostala trudna. Kemp je ovu tezu iznio u knjizi koju je napisao s dr. Giuseppeom Pallantijem, Mona Lisa: The People and the Painting. Knjiga donosi nove informacije samo i o samoj Mona Lisi, odnosno Lisi del Giocondo i njezinom mužu Francescu. Kako piše Guardian, Francesco nije bio nikakav uglađeni trgovac svilom, kao što se ranije pretpostavljalo, nego trgovac šećerom, kožom, nekretninama i – robljem.

15.12.2016. (18:11)

Izgubljeni Da Vincijev crtež, vrijedan 15 milijuna eura, otkriven u Francuskoj