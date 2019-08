Do donošenja pravila o korištenju, Milano zabranio električne romobile

Slovenska tvrtka FlyKly jučer je na Kickstarteru počela skupljati novce za Smart Ped, romobil s elektromotorom, da bi do danas ujutro prikupili 20.000 od željenih 100.000 dolara, a do danas u 18.40 stigli do 37.937 (ostalo još 42 dana). Elektromotor se puni guranjem romobila, postiže brzinu od 25 km/h, uz doseg od 30 do 50 kilometara, a početna Kickstarter cijena je 699 eura. Slovenci su prije dvije godine postavili regionalni rekord kad su na Kickstarteru prikupili 700 tisuća američkih dolara za pametni električni kotač za bicikl Smart Wheel. Danas ga prodaju u 50 država svijeta, za 877 dolara. Netokracija