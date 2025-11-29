Tko pjeva, kraj godine broji lakše

Severina je najbolje plaćena domaća izvođačica pa će za nastup u Poreču dobiti 462,000 kuna. Uz bok joj je Parni valjak u Dubrovniku. U Splitu pola milijuna kuna dijele Tomislav Bralić & klapa Intrade i Jelena Rozga, a Rijeka je za program u sklopu kojeg nastupaju Nina Badrić, Nikolina Tomljanović i Dubioza kolektiv izdvojila 430,000 kuna. Sve je ovo skromno naspram iznosa u regiji. Zdravko Čolić će dobiti 100,000 eura za koncert u Budvi, a Dino Merlin isto toliko za koncert u Skoplju. Željko Joksimović u Sarajevu dobit će 75,000 eura. Jutarnji