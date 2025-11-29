Doček Nove godine: U Zagrebu sviraju Dubioza Kolektiv, Elemental i IDEM, u Splitu Baby Lasagna i Željko Bebek - Monitor.hr
Danas (07:00)

Tko pjeva, kraj godine broji lakše

Doček Nove godine: U Zagrebu sviraju Dubioza Kolektiv, Elemental i IDEM, u Splitu Baby Lasagna i Željko Bebek

Hrvatski gradovi objavljuju rasporede novogodišnjih nastupa. Dubrovnik prednjači s bogatim programom: festival otvara Doris Dragović, a nastupaju i Vanna, Zečić, Bebek te Dino Merlin u novogodišnjoj noći, uz Hiljsona Mandelu i Jakova Jozinovića. Prvog dana 2026. pjeva Petar Grašo, a 2. siječnja Severina nastupa u Rixosu. Zdravko Čolić zabavljat će goste hotelske večeri, a Lepa Brena novu godinu dočekuje u Tivtu. Poreč najavljuje Tonyja Cetinskog, Novalja Giuliana i Diktatore, Pag Lidiju Bačić, a Split bi trebao dočekati uz Baby Lasagnu i Željka Bebeka. tportal, Muzika, Index


31.12.2022. (07:00)

Uz proljetne temperature

Dočeci Nove godine na otvorenom diljem Hrvatske

Na glavnom zagrebačkom trgu bit će organiziran veliki doček na otvorenom. Nastupit će izvođači HRT-ovih emisija A strana i The Voice, a od 23 sata okupljene će zabavljati grupa Pips, Chips&Videoclips. Novost je ove godine da neće biti vatrometa u ponoć (vidi kako je to primitivno izgledalo prije)… HRT Popis dočeka i izvođača ima i 24 sata.

28.12.2019. (19:30)

Čolić i Merlin rekorderi

Basnoslovni iznosi za estradnjake za doček Nove godine

Severina je najbolje plaćena domaća izvođačica pa će za nastup u Poreču dobiti 462,000 kuna. Uz bok joj je Parni valjak u Dubrovniku. U Splitu pola milijuna kuna dijele Tomislav Bralić & klapa Intrade i Jelena Rozga, a Rijeka je za program u sklopu kojeg nastupaju Nina Badrić, Nikolina Tomljanović i Dubioza kolektiv izdvojila 430,000 kuna. Sve je ovo skromno naspram iznosa u regiji. Zdravko Čolić će dobiti 100,000 eura za koncert u Budvi, a Dino Merlin isto toliko za koncert u Skoplju. Željko Joksimović u Sarajevu dobit će 75,000 eura. Jutarnji

 

28.12.2018. (17:00)

Na dočeku Nove godine u Zagrebu na Jelačićevom trgu odmah iza ponoći nastupa Hladno pivo

01.01.2018. (13:16)

Regionalni rekord, lako moguće: Sarajevskom dočeku Nove godine prisustvovalo više od 80.000 ljudi, lijep je to grad, ali ljude van izvukao – koncert Zdravka Čolića

29.12.2017. (23:19)

Raspored događanja za doček Nove u Rijeci: U Palachu dub, dubstep, dnb i balkan gipsy na jednom flooru, elektronika na drugom, rock, metal i punk na trećem (za 50 kuna); u Riveru sviraju Good Rockin Daddies; na Marini rockabilly doček; u Crkvi elektronika…

29.12.2017. (16:43)

Uf, što Nijemci vole ograde!

Doček Nove u Berlinu imat će "sigurnu zonu" za žene

Po prvi puta u povijesti na dočeku Nove godine u Berlinu bit će postavljena “sigurna zona” za žene. Nove sigurnosne mjere za tulum kod Brandenburških vrata uvode se zbog zabrinutosti oko seksualnih napda, posebno zbog napada i pljački žena na dočeku Nove prije dvije godine u Kölnu kad su bande muškaraca migrantskog podrijetla napali stotine žena. Daily Mail

27.12.2017. (21:31)

Zvuk početka

Doček Nove: U Zagrebu Vatra, u Splitu Jole, u Rijeci Jinx, u Osijeku Zvonko Bogdan…

Večernji ima ugrubo pregled glavnih izvođača na dočeku Nove godine u većim hrvatskim gradovima: Vatra i Doris Dragović su u Zagrebu, Gustafi i Jole u Splitu, Crvena Jabuka, Jinx i Boris Štok u Rijeci, Zvonko Bogdan i Detour u Osijeku, Dino Merlin u Dubrovniku, Dubioza Kolektiv u Šibeniku, Marko Škugor i Intrade u Zadru, Željko Bebek u Makarskoj, Prljavo Kazalište u Puli, Parni Valjak u Poreču, Neno Belan i Fiumens u Karlovcu…

31.12.2016. (11:46)

Zagreb: Za doček Nove na terenu će biti povećan broj policajaca, što u uniformi, što u civilu