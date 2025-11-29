Tko pjeva, kraj godine broji lakše
Doček Nove godine: U Zagrebu sviraju Dubioza Kolektiv, Elemental i IDEM, u Splitu Baby Lasagna i Željko Bebek
Hrvatski gradovi objavljuju rasporede novogodišnjih nastupa. Dubrovnik prednjači s bogatim programom: festival otvara Doris Dragović, a nastupaju i Vanna, Zečić, Bebek te Dino Merlin u novogodišnjoj noći, uz Hiljsona Mandelu i Jakova Jozinovića. Prvog dana 2026. pjeva Petar Grašo, a 2. siječnja Severina nastupa u Rixosu. Zdravko Čolić zabavljat će goste hotelske večeri, a Lepa Brena novu godinu dočekuje u Tivtu. Poreč najavljuje Tonyja Cetinskog, Novalja Giuliana i Diktatore, Pag Lidiju Bačić, a Split bi trebao dočekati uz Baby Lasagnu i Željka Bebeka. tportal, Muzika, Index