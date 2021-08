Scarlett pokrenula lavinu

“U konačnici, koju posluku porati? Da su zabavni Defendersi – jesu. Da postoji određena doza humora za one koji za njim žude, kao i akcije za one tome skloni – postoji. No da se moglo daleko više napraviti od ovoga što nam je servirano – apsolutno se ne samo moglo, već i trebalo. Ovako smo umjesto serije koja je komotno mogla parirati dvjema najkvalitetnijima iz Marvel-Netflix suradnje, dobili jedan veliki filler koji nam služi isključivo kao svojevrsna uvertira u naredne sezone spomenutih serija, pritom ne čineći gotovo ništa za razvoj svojih likova. Da je šteta – stvarno jest”, piše Koraljka Suton o novoj Netflixovoj seriji The Defenders, koja je okupila impozantnu superherojsku ekipu u sastavu Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist.