Kad operateri preopterete sustav... možda je to i jedna od poanti?

‘Svi operateri su trenutno zauzeti’ računalno je animirani film, čiji je glavni lik, Roman Novotny, propali pisac i zaboravljeni scenarist. Bez posla, izvora prihoda i u kreativnoj blokadi, prihvaća angažman u čudnovatom odmaralištu koje se zove Simula Peninsula, gdje scenaristi, odnosno ‘operateri’ pišu scenarije po kojima se gosti odmarališta ponašaju. Svašta je tu Barić natrpao. Em je tu priča o prirodi stvaralačkog procesa i odnosu umjetnosti sa stvarnošću, em se pozabavio pitanjem slobodne volje, koliko je ona uopće moguća i kako funkcionira u odnosu s drugim slobodnim voljama. Nad cijelom pričom, njezinim narativnim, filozofskim i vizualnim aspektima, osim toga, lebde brojne reference, od Philipa K. Dicka, preko Matrixa pa sve do Moebiusa. Zrinka Pavlić za tportal