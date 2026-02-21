Zdravlje nema cijenu. Ima tarifu

Oko 900 HZZO-ovih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja otkazano je u proteklih nekoliko dana nakon objave da će police poskupjeti sa 70 na 89 kuna, potvrdila je u četvrtak ravnateljica HZZO-a Tatjana Prenđa Trupec.

Broj otkazanih polica beznačajan u odnosu na 2,5 milijuna

“To je u odnosu na 2,5 milijuna polica uistinu beznačajan broj. U prošloj je godini otkazano 150.000 polica i to je uobičajeni odljev, a među njima je, primjerice, bilo i 27.000 umrlih”, izjavila je Prenđa Trupec tijekom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja na zagrebačkom Cvjetnom trgu.

“Među 900 otkazanih polica ima i otkaza na temelju medijskog pritiska, ali mi smo sigurni da naši osiguranici prepoznaju da je dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a jedino koje je uistinu solidarno jer se temelji na načelima solidarnosti, nema profita i ne isplaćuje bonuse menadžerima, nego sve što zaradi odmah ulaže natrag u zdravstveni sustav za bolju kvalitetu i učinkovitost”, kazala je ravnateljica HZZO-a.

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a ima, dodala je, jedinstvenu cijenu za sve, bez obzira na godine i zdravstvene rizike, pa tako i mladi i stari za pristojnu cijenu imaju pokrivenu participaciju u bolnicama i primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Prenđa Trupec kaže kako je javna rasprava o prijedlogu povećanja cijena dopunskog osiguranja u tijeku i traje do 30. travnja, nakon čega će Upravno vijeće HZZO-a o tome donijeti odluku tijekom svibnja ili lipnja. Ako dođe do poskupljenja, nova cijena počet će se primjenjivati po isteku važenja sadašnje police.

Kako bi ostali po cijeni konkurentni u odnosu na police koje nude privatni osiguravatelji, Prenđa Trupec je rekla da HZZO razmišlja o ponudi obiteljskih i drugih paketa kojima bi omogućili osiguranicima neke dodatne povoljnije uvjete.

Građani se žalili ministru na poskupljenje police

Štand HZZO-a na Cvjetnom trgu u povodu Svjetskog dana zdravlja, gdje su građani mogli izmjeriti šećer, tlak i indeks tjelesne mase i posavjetovati se s liječnicima, obišao je i ministar zdravlja Dario Nakić.

Tom ga je prilikom zaustavilo nekoliko starijih građana žaleći se zbog najave poskupljenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja za 19 kuna, koja će ih zbog malih mirovina dodatno financijski opteretiti.

“Imam 1900 kuna, a znate kako je to kad za ženu i mene morate izdvojiti još 40 kuna. Prije je bilo 50 kuna dopunsko, a sada će biti 90 kuna. Supruga i ja mjesečno ćemo dati 80 kuna više samo zato jer se promijenila Vlada”, rekao je jedan od građana ministru.

Nakić im je obećao kako će za građane koji nemaju novaca pokušati pronaći model kako da plate manje, iako je Državna revizija ukinula mogućnost razlika u cijeni bez obzira na primanja i prihode. “Vidjet ćemo kakve su mogućnosti da se tu ipak nešto napravi za one koji imaju najmanje”, rekao je Nakić.