Pacijenti na čekanju, računi u sprintu

Škaričić: Slovenija je prošle godine odlučila ukinuti dopunsko kao policu i pretvoriti ga u obavezni doprinos

I to dok ova vlast i dalje gura tržišni pristup i prebacivanje problema javnog zdravstva na osiguranike koji ionako trpe štetu. Elementarna je, naime, činjenica da proračun zdravstva od početka 90-ih naovamo neprekidno raste, skupa s participacijama i cijenama dopunskog, a da istovremeno raste dug zdravstva, koji je danas, pored najvećeg proračuna u povijesti, na enormnih 800 milijuna eura. To izgleda paradoksalno, samo ako ne znamo da izvršna vlast i upravljači u javnom zdravstvu, sa svojim destruktivnim politikama i nedostatkom ikakvog osjećaja za odgovornost, doslovno kroz prozor bacaju novce namijenjene liječenju bolesnika. Nataša Škaričić za Novosti


26.07.2024. (11:00)

Osiguranje od skupljih usluga

Poskupjele zdravstvene usluge, širok izbor polica dopunskog sprječava veće troškove

Nakon zadnjeg poskupljenja provedeni dan u bolnici, primjerice, više ne košta 13,29, već 17,70 eura, a participacija za dentalna pomagala porasla je sa 132,74 na 176,97 eura. Nepredviđene troškove zdravstvenih usluga možete izbjeći ugovaranjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja te ona pokriva razliku do pune cijene usluge. Prema podacima web servisa kompare.hr, najpovoljniju policu dopunskog osiguranja nudi Merkur. Po cijeni od 8,63 eura mjesečno, uz puno pokriće participacije, u Merkuru dobivate osiguranje bolničke dnevnice (13,27 eura po danu) i pokriće troškova kućne njege. Police sa standardnim pokrićem kreću se od 9,22 eura mjesečno (Triglav osiguranje) do 13 eura (Uniqa). S višim razinama koštaju od 14 eura na više. HZZO ima standardno dopunsko od 9,29 eura. tportal

13.06.2016. (09:05)

Dežurni krivac

U zdravstvu nedostaje barem 288 tisuća zaposlenih

Iako je hrvatsko zdravstvo prošlo nekoliko reformi, i dalje je u minusu 2,5 milijarde kuna. U prošloj se sanaciji uložilo 3,5 milijardi u sustav, no “ključni problem hrvatskog zdravstva je hrvatsko gospodarstvo”, smatra direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Dražen Jurković: “Nama nedostaje 288 tisuća zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u EU-a. Kad bismo imali još toliko zaposlenih, imali bismo 3,5 milijarde kuna više u zdravstvu”, kaže i dodaje da se ne može govoriti da je sanacija neuspješna ako država sustavu duguje – 7,8 milijardi kuna. Novi list

06.05.2016. (14:32)

Tresla se brda...

Odgađa se povećanje dopunskog; ravnateljica HZZO-a dala ostavku

Nakon što je na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu u Opatiji najavila novi način određivanja cijena lijekova, ravnateljica HZZO-a Tatjana Prenđa Trupec podnijela je ostavku, piše Index. Na njezino mjesto navodno dolazi Fedor Dorčić. Na istom je skupu ministar zdravlja Dario Nakić najavio odgodu povećanja dopunskoga zdravstvenog osiguranja, najvjerojatnije do jeseni, piše HRT.

14.04.2016. (14:13)

Izbjegavanje doktora po cijenu života

Slovački model: Povećali participaciju, pacijenti izbjegavali liječnike

Nakon što je ministar zdravstva Dario Nakić najavio poskupljenje dopunskog osiguranja, i dodao da će svima koji odluče ne plaćati dopunsko povećati limit participacije za tisuću kuna (svi koji završe u bolnici za uslugu plaćaju maksimalno 3, a ne 2 tisuće), neki su ovaj potez opravdali ugledanjem u slovački model. Ali analiza stručnjaka pokazuje da reforma zdravstva u Slovačkoj nije donijela dobre rezultate: trostruko su povećana izravna plaćanja građana, ali su porasli i ukupni troškovi liječenja, pa je dio građana prestao odlaziti liječniku ili bi otišli u kasnoj fazi bolesti. Troškovi u zdravstvu povećali su se dvostruko u sedam godina. 24sata

07.04.2016. (14:26)

HZZO: Otkazano 900 polica dopunskog osiguranja

Oko 900 HZZO-ovih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja otkazano je u proteklih nekoliko dana nakon objave da će police poskupjeti sa 70 na 89 kuna, potvrdila je u četvrtak ravnateljica HZZO-a Tatjana Prenđa Trupec.

Broj otkazanih polica beznačajan u odnosu na 2,5 milijuna

“To je u odnosu na 2,5 milijuna polica uistinu beznačajan broj. U prošloj je godini otkazano 150.000 polica i to je uobičajeni odljev, a među njima je, primjerice, bilo i 27.000 umrlih”, izjavila je Prenđa Trupec tijekom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja na zagrebačkom Cvjetnom trgu.

“Među 900 otkazanih polica ima i otkaza na temelju medijskog pritiska, ali mi smo sigurni da naši osiguranici prepoznaju da je dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a jedino koje je uistinu solidarno jer se temelji na načelima solidarnosti, nema profita i ne isplaćuje bonuse menadžerima, nego sve što zaradi odmah ulaže natrag u zdravstveni sustav za bolju kvalitetu i učinkovitost”, kazala je ravnateljica HZZO-a.

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a ima, dodala je, jedinstvenu cijenu za sve, bez obzira na godine i zdravstvene rizike, pa tako i mladi i stari za pristojnu cijenu imaju pokrivenu participaciju u bolnicama i primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Prenđa Trupec kaže kako je javna rasprava o prijedlogu povećanja cijena dopunskog osiguranja u tijeku i traje do 30. travnja, nakon čega će Upravno vijeće HZZO-a o tome donijeti odluku tijekom svibnja ili lipnja. Ako dođe do poskupljenja, nova cijena počet će se primjenjivati po isteku važenja sadašnje police.

Kako bi ostali po cijeni konkurentni u odnosu na police koje nude privatni osiguravatelji, Prenđa Trupec je rekla da HZZO razmišlja o ponudi obiteljskih i drugih paketa kojima bi omogućili osiguranicima neke dodatne povoljnije uvjete.

Građani se žalili ministru na poskupljenje police

Štand HZZO-a na Cvjetnom trgu u povodu Svjetskog dana zdravlja, gdje su građani mogli izmjeriti šećer, tlak i indeks tjelesne mase i posavjetovati se s liječnicima, obišao je i ministar zdravlja Dario Nakić.

Tom ga je prilikom zaustavilo nekoliko starijih građana žaleći se zbog najave poskupljenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja za 19 kuna, koja će ih zbog malih mirovina dodatno financijski opteretiti.

“Imam 1900 kuna, a znate kako je to kad za ženu i mene morate izdvojiti još 40 kuna. Prije je bilo 50 kuna dopunsko, a sada će biti 90 kuna. Supruga i ja mjesečno ćemo dati 80 kuna više samo zato jer se promijenila Vlada”, rekao je jedan od građana ministru.

Nakić im je obećao kako će za građane koji nemaju novaca pokušati pronaći model kako da plate manje, iako je Državna revizija ukinula mogućnost razlika u cijeni bez obzira na primanja i prihode. “Vidjet ćemo kakve su mogućnosti da se tu ipak nešto napravi za one koji imaju najmanje”, rekao je Nakić.

01.04.2016. (18:50)

Plod panike

Od najave poskupljenja više otkazivanja polica dopunskog

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) potvrdio je da se od najave poskupljenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja donekle povećao broj otkazivanja polica u odnosu na uobičajenu dinamiku, no tvrdi da je riječ o zanemarivom porastu i poručuju da će osiguranici do isteka razdoblja na koje su osigurani plaćati istu mjesečnu premiju od 70 kuna. Monitor

01.04.2016. (18:08)

HZZO: Od najave poskupljenja više otkazivanja polica dopunskog osiguranja

“Vijest o eventualnom poskupljenju police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a nije tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana uzrokovala otkazivanja polica u značajnijem broju. Iako je primijećen nešto veći broj otkazivanja polica u odnosu na uobičajenu dinamiku, što je posljedica medijskog pritiska prethodnih dana, u odnosu na ukupni broj osiguranika koji imaju ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a riječ je o zanemarivim brojkama”, odgovoreno je Hini iz HZZO-a na pitanje je li točno da je nakon Vladine najave HZZO-ovu policu otkazao znatan broj osiguranika.

Iz Zavoda poručuju kako bilježe rast broja ugovaranja polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, osobito putem web servisa.

Potvrdili su kako je HZZO zaprimio službeni nalog Ministarstva zdravlja za promjenom cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja. “Stoga slijedi pravna procedura koju čini stavljanje odluke na javnu raspravu, te potom Upravno vijeće HZZO-a mora donijeti konačnu odluku temeljem detaljne analize i izviješća s javne rasprave”, poručuju iz HZZO-a i pozivaju zainteresirane da se uključe u javnu raspravu.

Ministar zdravlja Dario Nakić najavio je poskupljenje police dopunskog zdravstvenog osiguranja sa sadašnjih 70 na 89 kuna, što je izazvalo oštre reakcije umirovljeničkih udruga i parlamentarne oporbe, koji iz najave poskupljenja iščitavaju pogodovanje privatnim osiguravateljima.

31.03.2016. (17:15)

Hrelja: Poskupljenjem dopunskog pogoduje se privatnim osiguravateljima

Ministar zdravlja Dario Nakić, najavom povećanja police dopunskog zdravstvenog osiguranja sa 70 na 89 kuna, pokazao je da je jako zabrinut nad sudbinom privatnih zdravstvenih osiguravatelja, a na teret neprofitnog i sveobuhvatnog zdravstvenog osiguranja koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, rekao je danas predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU Silvano Hrelja.

“HZZO ima 1,6 milijuna osiguranika koji uredno plaćaju dopunsko osiguranje 70 kuna mjesečno, naplativost iznosi 98 posto, a posljednje dvije godine dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a posluje pozitivno bez obzira na dug države. Ovo što je ministar rekao su neistine i bacamo mu rukavicu da ispred umirovljeničkih stranaka i udruga sučelimo činjenice o dopunskom osiguranju”, rekao je Hrelja na konferenciji za novinare.

Država je dužna, ističe, osiguravatelju platiti dug za 2015. dopunsko osiguranje za 975 tisuća osoba, ali ne tako da poveća police dopunskog osiguranja onima koji te police uredno plaćaju.

Hrelja stoga drži da ministar zdravlja pokušava u interesu privatnih osiguravatelja uništiti dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a kao zadnju instituciju socijalne i međugeneracijske solidarnosti u Hrvatskoj, koje svima omogućava jedinstvenu cijenu dopunskog osiguranja, a ne da stariji od 65 godina kod privatnika moraju plaćati policu dopunskog od 150 kuna.

“Osobno sam pretrpio puno kritika kada smo 2013. prihvatili jedinstvenu cijenu polici od 70 kuna nakon što smo shvatili da privatni osiguravatelji zbog liberalizacije tržišta uzimaju zdrave i mlade osiguranike HZZO-u po dampinškim cijenama, no bili smo svjesni da je Hrvatskoj u toj situaciji potrebno jedno neprofitno zdravstveno osiguranje”, rekao je Hrelja.

Više od 90 posto starijih od 60 godina osiguranici dopunskog osiguranja HZZO-a te je HSU-u stalo da dopunsko zdarvstveno osiguranje HZZO-a kao neprofitini osiguravatelj opstane u ekonomskom interesu građana.

Predsjednik HSU stoga je pozvao ministra Nakića da se, umjesto povećanjem iznosa police dopunskog, radije bavi povećanjem cenzusa za oslobađanje od plaćanja dopunskog osiguranja budući da ih država nije mijenjala od 2004. godine, a cenzusi su vrlo niski i iznose za samca 1939 kuna, a člana obitelji 1516 kuna.

30.03.2016. (23:30)

Packe

HZZO: Država nam duguje 450 milijuna kuna za dopunsko

HZZO je oštro odgovorio na najavu poskupljenja dopunskog osiguranja. Kažu kako procedura počinje tek kad ministar pošalje službeni nalog, zatim slijedi javna rasprava, a konačnu riječ ima Upravno vijeće HZZO-a. Navode i kako je valjanih polica 2.471.301, od čega 881.779 na teret državnog proračuna za siromašnije građane i branitelje. Tu HZZO vladi spočitava da 2015. nije platila svih 815 milijuna kuna, već 365.776.982,88 kuna. Monitor

30.03.2016. (23:15)

HZZO: U 2015. država nije pokrila dopunsko osiguranje na teret proračuna

Prošle je godine država HZZO-u uplatila manje od polovice iznosa kojim proračun pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje za osjetljive skupine građana, objavio je u srijedu HZZO i, na medijske upite o poskupljenju police, objasnio da procedura za poskupljenje počinje tek kad stigne takav nalog od Ministarstva zdravlja.

Kad Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) dobije službeni nalog Ministarstva zdravlja za podizanje cijene police dopunskoga zdravstvenog osiguranja, postupit će po redovitoj pravnoj proceduri, to jest stavit će odluku na javnu raspravu, a zatim će Upravno vijeće HZZO-a donijeti konačnu odluku na temelju analize javne rasprave, priopćio je u srijedu HZZO.

Ministar zdravlja Dario Nakić rekao je u srijedu kako je povećanje cijene police dopunskoga zdravstvenog osiguranja sa 70 na 89 kuna od 1. svibnja mjera za povećanje prihoda zdravstvenog sustava.

HZZO je u priopćenju kojim odgovara na medijske upite o poskupljenju dopunskoga zdravstvenog osiguranja naveo da je broj valjanih polica 2.471.301, od čega je 881.779 na teret državnog proračuna za siromašnije građane, branitelje i ostale osjetljive skupine.

“Točno je da se iz proračuna ne dobivaju sva financijska sredstva koja bi trebala biti dobivena za pokrivanje prava koja je država dala osjetljivim skupinama. Za spomenuti broj polica na teret državnog proračuna trebalo bi HZZO-u biti uplaćeno 815 milijuna kuna, a država mu je 2015. godine uplatila 365.776.982,88 kuna”, kaže se u priopćenju Službe za odnose s javnošću.

Vlada je na twitteru objavila da konačna odluka o poskupljenju dopunskoga zdravstvenog osiguranja nije donesena jer se “još radi na kreiranju parametara za cjelovito rješenje”.