Forever Young
Dragaš: ‘Ovim se albumom Neil Young (80) oprašta od nas. Dirljivo, divan album‘
Ljetos se grupica mojih prijatelja zaputila u Udine na koncert Neila Younga (80). Znali su da je zbog bolesti Young otkazao niz nastupa, pa tako i taj, ali su ipak odlučili poći pa hodati podno Alpa. Nekako mi tako – lijepo, ali i tužnjikavo te poput utješne nagrade – zvuči i “Second Song” na kojem Young – blisko albumima “Harvest”, “Silver And Gold”, “Prairie Wind” i “Harvest Moon” – pjeva o sličnim temama, ali iz staračke perspektive. Kao da uz logorsku vatru uz pretežno akustičnu pratnju prijatelja iz Chrome Heartsa pjeva o tome s čime se sve oprašta. Nekima od tih tema – osim opraštanja od vlastitog života – Young se bavio još od mladih dana pa je stoga i dojam da je “Second Song” mogao, a dvije pjesme i jesu iz 60-ih, nastati sredinom 70-ih, ranih 90-ih ili početkom ovog stoljeća. Young je i danas veliki majstor sentimentalnih, sporogorućih pjesama bez obzira na to jesu li kratke tri i pol ili dulje od jedanaest minuta. Aleksandar Dragaš za Jutarnji