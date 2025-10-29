Za pročišćenje kroz glazbu

Shane MacGowan – čitajte njegove pjesme, ako boga znate! – jedan je od najvećih pjesnika poniklih na britanskom tlu nakon Shakespearea. Taj je pijanac zadužio britansku i svjetsku kulturu kao malo koji pjesnik u posljednjih dvjesto godina. Njegove pjesme i njegov duh kao da su naselile sve one mrtve duše engleskih i irskih mornara, sitnih lopova, krijumčara, ribara.. Nema pjesnika u britanskoj i irskoj popularnoj glazbi – osim možda Strummera i Duryja, ali oni su to činili na drukčiji način – koji je tako snažno upio i iz sebe, kroz trule zube, ispljunuo svo to nasljeđe potlačenih, poniženih i prevarenih iz velike, ali i surove povijesti domovine mu Britanije i otadžbine mu Irske. Povijest je to gladnih, žednih, pijanih, silovanih, poniženih, prebijenih i umrlih. O tome vam pjeva Shane, ali da bi se uhvatila sva ljepota njegova pjesništva, treba ga čitati jer pjevanje mu je već od nastupnog singla “Dark Streets of London” i prvog albuma “Red Roes For Me” bilo teško razumljivo…. Kaže Aleksandar Dragaš u tekstu prije pet godina, kada je Shane proslavio 60. rođendan, a Dragaš se prisjeća dva dana kada mu je bio domaćin u Zagrebu 1998. godine XXZ